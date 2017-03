The Legend of Zelda Breath of the Wild: Come ottenere la tunica antifreddo

Per sopravvivere alle rigide temperature indovrete munirvi di abiti caldi, imparare ade cucinare pietanze a base di peperoncino. In questa guida vi illustreremo quindi come ottenere la tunica antifreddo.: quanto riportato di seguito contiene spoiler sul gioco.

Per aggiungere la tunica antifreddo al vostro inventario, dovrete recarvi presso la casa dell’Anziano che avete incontrato all’inizio della vostra avventura. L’abitazione è situata a sud del Tempio del Tempo, nella Grande Pianura di Hyrule. Una volta giunti presso la capanna dovrete leggere il diario dell’uomo, contenente una ricetta speciale. Per preparare la succulenta pietanza descritta nel suddetto diario dovrete ottenere tre ingredienti, di cui uno segreto: Carne, Caldoperone e Aspio di Hyrule.

Recatevi nel Bosco degli Spiriti e cacciate i cinghiali presenti nella zona: in tal modo, otterrete la Carne. Per velocizzare l’intero processo dovrete mirare alla testa degli animali, in modo da eliminarli con un colpo solo. Troverete i Caldoperoni nell’abitazione dell’uomo o, in alternativa, nei pressi del Tempio del Tempo. Potrete infine pescare l’Aspio di Hyrule in un laghetto situato nelle vicinanze del Tempio menzionato in precedenza. Tornate quindi alla capanna dell’Anziano e cucinate la pietanza. Parlate con l’uomo, consegnategli il piatto ed otterrete in cambio la preziosissima tunica antifreddo. Quest’indumento vi proteggerà dal gelo e dalle rigide temperature di Hyrule, perciò portatela sempre con voi.