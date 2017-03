The Legend of Zelda Breath of the Wild: Come trovare lo Scudo Hylia

è finalmente disponibile su Switch e su Wii U. Il gioco permette di ottenere diversi oggetti che andranno a migliorare le vostre abilità, tra cui lae lo, del quale parleremo in questa guida.

Questo interessante oggetto può infatti essere ottenuto immediatamente grazie all’apposito Amiibo ma, se non siete disposti ad acquistare la statuetta, potrete scovare ed equipaggiare lo scudo nel corso della vostra avventura. Per ottenere lo Scudo Hylia dovrete dirigervi presso il Castello di Hyrule e, in particolare, esplorare i sotterranei dell’edificio, situati nella zona ovest della struttura. Per accedervi, dovrete spostarvi sul retro ed osservare con attenzione il castello. Noterete infatti cinque ponti, per la maggior parte distrutti, che si estendono attraverso il fossato. Dovrete quindi posizionarvi vicino al ponte centrale e dirigervi verso destra, ad ovest della mappa. Cercate a questo punto una zona sicura verso cui planare, vicino al fossato ed accanto ad una rampa. Salendo su di essa potrete sorpassare il guardiano ed introdurvi nell’edificio.

All’interno del castello vi troverete a fronteggiare alcuni nemici piuttosto forti, che dovrete affrontare con estrema prudenza. Proseguendo, incontrerete un cancello di metallo che potrete superare sfruttando gli oggetti ed i poteri a vostra disposizione. Dopo aver aggirato l’area troverete diversi nemici rinchiusi all’interno di apposite celle: apritele in modo da recuperare gli oggetti custoditi al loro interno, preparandovi tuttavia a prendere parte ad uno scontro piuttosto impegnativo. Alla fine del corridoio troverete una porta sulla destra assieme ad alcune ossa giganti.

Una volta entrati nella stanza, scorgerete subito Stalnox, boss dall’aspetto tutt’altro che rassicurante. Per eliminarlo nel minor tempo possibile dovrete mirare al suo occhio con arco e frecce e, una volta a terra, dovrete colpirlo con le vostre armi da mischia. Per avere maggiori probabilità di vittoria, potrete utilizzare la Runa della Stasi che blocca i nemici. Quando l’occhio cadrà a terra dovrete colpirlo nuovamente, in modo da porre fine allo scontro. Otterrete così lo Scudo Hylia, utilizzabile liberamente nel gioco.