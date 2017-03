sembra un titolo degno di figurare nella collezione di qualsiasi videogiocatore. Già qualche giorno prima del lancio ufficiale, la stampa iniziava a parlarne come di un gioco ricco di elementi unici, tanto da pubblicare recensioni più che entusiastiche.

I voti di The Legend of Zelda Breath of the Wild parlano chiaro: 10/10, o 100/100, il fatidico Perfect Score. Il gioco ha ottenuto ben 43 recensioni di questo tipo, stando ai dati di Metacritic, e i valori delle altre sono poco distanti. La stragrande maggioranza delle recensioni in rete definisce il gioco un capolavoro degno dell'altisonante nome che porta, e le opinioni espresse dai giocatori non sono da meno. Si direbbe che Nintendo abbia fatto centro con questo titolo, e ciò è testimoniato anche dai dati di vendita decisamente lusinghieri sia nella sua terra natia (dove ha totalizzato oltre 190.000 copie vendute in versione Switch) che in Occidente.



Di fronte a tanto clamoroso successo, però, non mancano le opinioni degli utenti che la pensano diversamente, e che ritengono questi voti un po' troppo generosi, dettati dalla fama che The Legend of Zelda si porta dietro piuttosto che dai reali meriti del gioco, e che Breath of the Wild non sia davvero un gioco "perfetto". E voi, invece, da che parte state? Siete d'accordo con le opinioni della critica, o pensate che le recensioni siano esageratamente entusiastiche? The Legend of Zelda: Breath of the Wild è davvero il "gioco perfetto"?