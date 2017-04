The Legend of Zelda Breath of the Wild: Digital Foundry analizza l'update 1.1.1

La nuova video analisi di Digital Foundry è dedicata all'update 1.1.1. di, qui messo alla prova sia su Switch che su Wii U.

La bontà dell'aggiornamento, già testimoniata da alcuni video emersi in rete, è qui confermata dai colleghi britannici: i cali di framerate che affliggevano il titolo in precedenza, sono qui sostanzialmente assenti, cosicché il giocatore possa godere di una fluidità del gameplay nettamente superiore. I miglioramenti, inoltre, sembrerebbero essere molto più tangibili e determinanti su Nintendo Switch che su Wii U.

Lasciandovi alla visone del video che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Switch e Wii U.In una recente intervista, Eiji Aonuma, ha lasciato intendere che lo stile open-world potrebbe diventare lo standard per la fortunata serie di Nintendo.