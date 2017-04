offre ai giocatori libertà di esplorazione e movimento in un mondo ricco di risorse, e non c'è da stupirsi se i giocatori abbiano trovato dei modi per mettere in atto ingegno e creatività all'interno del gioco costruendo vari strumenti: un utente, infatti, è riuscito a creare un Go-Kart.

Forse non sarà perfetto, ma questo sperimentale Go-Kart realizzato dall'utente YouTube "mety333" sembra funzionare: un'altra ingegnosa invenzione, quindi, dopo la costruzione di una sorta di aeronave, per mano dello stesso giocatore.

In calce alla notizia potete trovare un video che mostra la realizzazione e il funzionamento dell'inusuale mezzo di trasporto.

E voi, siete mai riusciti a creare qualcosa di unico giocando a The Legend of Zelda Breath of the Wild?