The Legend of Zelda: Breath of the Wild: ecco la copertina europea

È stata svelata la copertina della versione europea per l’attesissima esclusiva Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La natura region free di Nintendo Switch, non ha dunque impedito alla compagnia giapponese di sbizzarrirsi e proporre illustrazioni alternative per i diversi mercati continentali.

La box art per il nostro mercato, rispetto a quella americana raffigurante il tramonto, mostra Link sulla cima di una montagna, mentre un velo di tonalità blu colora l’orizzonte delle terre di Hyrule. Nel corso della presentazione tenuta questa mattina a Londra, Nintendo ha messo a disposizione dei presenti una demo giocabile con i primi 20 minuti dell’action RPG, della quale potete conoscere i dettagli seguendo questo indirizzo.

Potete consultare entrambe le copertine nell’immagine in calce all’articolo, e vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarà disponibile il 3 marzo con Nintendo Switch.