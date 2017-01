The Legend of Zelda Breath of the Wild: Eiji Aonuma avvistato a New York

Un utente di NeoGAF fa sapere di aver avvistatoaldi New York. Il produttore giapponese era in compagnia di un cameraman, con ogni probabilità Aonuma si trova negli Stati Uniti per registrare un video intervento da trasmettere durante l'evento di presentazione di Switch.

Purtroppo l'utente non ha rivelato altri dettagli, limitandosi a confermare solamente di aver visto Aonuma a New York. Non è escluso che il producer possa anche presenziare di persona agli eventi organizzati per la presentazione della nuova console Nintendo, anche se in questo caso si tratta solamente di speculazioni. Non ci resta che attendere il 13 gennaio per saperne di più su Switch e su The Legend of Zelda Breath of the Wild.