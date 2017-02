The Legend of Zelda Breath of the Wild: emergono tanti nuovi dettagli sul gioco

L'ultimo numero di GameInformer USA contiene un ricco speciale dedicato a, scelto come gioco di copertina del mese di marzo. Di seguito, i dettagli emersi dall'articolo, riportati da Nintendo Everything.

La demo provata dal redattore di GameInformer inizia nelle Scuderie Serenne, dove link può dormire per recuperare la salute, lasciare in custodia i cavalli, commerciare e parlare con gli altri NPC. Le scuderie sono sparse per tutta la mappa e ognuna è gestita da un diverso personaggio. Viene confermata la presenza del meteo dinamico, i cambiamenti climatici producono effetti più o meno differenti sul gameplay: in caso di pioggia sarà possibile entrare in una scuderia per ripararsi, così come nel corso di una tempesta, in quest'ultimo caso addirittura scopriamo che l'equipaggiamento (spada, scudo e altre armi) potrebbe attirare i fulmini e causare la morte immediata del giocatore.

Sono presenti oltre cento altari sparsi per la mappa, i quali serviranno per gli spostamenti rapidi. Particolarmente sviluppata l'IA degli animali, i quali potranno circordare Link e attaccarlo in branco, alcuni inoltre saranno in grado di camminare sulla neve e muoversi anche in presenza di condizioni atmosferiche delicate. Link potrà spaccare le rocce, dentro le quali potrebbero essere presenti rupie o altri oggetti, inoltre viene rivelato che il personaggio potrà possedere più di un cavallo e sarà in grado di comunicare con loro, sviluppando sentimenti come affetto e lealtà.

Altri dettagli rivelano la presenza di varie espressioni per Link, la Principessa Zelda inoltre potrà arrabbiarsi con l'elfo e sgridarlo, causando varie reazioni (come rabbia e delusione). Infine, viene svelato che possibile arrivare alla fine dell'avventura senza visitare tutte le aree del gioco, seguendo determinati criteri non meglio specificati sarà possibile sbloccare un finale alternativo.

Breath of the Wild è il gioco di Zelda più vasto mai creato, nonchè uno dei giochi Nintendo più grandi di sempre, un progetto che ha richiesto oltre 300 sviluppatori e quattro anni di lavoro, i valori più alti mai registrati per una produzione interna di Nintendo. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 3 marzo su Switch e Wii U.