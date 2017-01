The Legend of Zelda Breath of the Wild è il gioco più atteso dall'utenza NeoGaf

Ogni anno, l'insider shinobi602 organizza una votazione per il gioco più atteso dagli utenti del celebre forum NeoGaf. Nella giornata di oggi è emerso il verdetto finale di quest'anno, che vede in cima alla classifica

Naturalmente l'utenza di NeoGaf non rappresenta una grande percentuale dei giocatori totali; cionondimeno i numeri registrati risultano abbastanza rilevanti, e le scelte fatte interessanti. Se Breath of the Wild si è quindi aggiudicato la prima posizione, a completare il podio abbiamo Persona 5 al secondo posto, e Horizon: Zero Dawn sul gradino più basso. Di seguito, vi riportiamo la classifica dei primi 20 giochi più desiderati dall'utenza di NeoGaf:



1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 1711

2. Persona 5 1704

3. Horizon: Zero Dawn 1447

4. Red Dead Redemption 2 1101

5. Mass Effect: Andromeda 1067

6. NieR: Automata 941

7. NiOh 566

8. Resident Evil VII: BioHazard 559

9. Gravity Rush 2 492

10. Ni No Kuni II: Revenant Kingdom 422

11. Yoka-Laylee 393

12. South Park: the Fractured but Whole 338

13. Prey 301

14. Uncharted: The Lost Legacy 288

15. Danganronpa V3: Killing Harmony 285

16. Yakuza 0 270

17. Final Fantasy XII: The Zodiac Age 247

18. Marvel vs Capcom: Infinite 225

19. Sonic Mania 212

20. Crash Bandicoot N-Sane Trilogy 194

Seguendo un particolare sistema, gli utenti hanno potuto votare un totale di 10 titoli a testa, dal più al meno atteso. Il primo di questi ha ricevuto 4 punti, il secondo e il terzo 3 punti, il quarto, quinto e sesto 2 punti, e i rimanenti un solo punto. Nel caso foste curiosi di consultare l'intera lista, comprendente un totale di ben 286 titoli, vi rimandiamo al seguente indirizzo.

E voi, quale titolo attendete di più per il 2017?