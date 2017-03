The Legend of Zelda Breath of the Wild: Guida, dove trovare le Fate Radiose

Lehanno sempre rivestito un ruolo di spicco nella serie di Zelda: in, queste creature miglioreranno le statistiche relative alle armature di Link ma, la maggior parte delle volte, i potenziamenti avranno dei costi tutt’altro che accessibili.: quanto riportato di seguito contiene spoiler sul gioco.

Per accedere ai servizi delle fate dovrete infatti sborsare cifre considerevoli, che vanno dalle 100 rupie fino ad arrivare alle 10.000 rupie. Dovrete inoltre consegnar loro gli appositi materiali utili al potenziamento. Tuttavia, le armature migliorate dureranno per sempre e non si distruggeranno mai, a differenza delle armi utilizzate in battaglia. Di seguito troverete l’esatta posizione di ogni Fata Radiosa presente nel gioco.

Fata Radiosa Cotera

La Fata Radiosa Cotera si trova a ovest del villaggio Calbarico, la prima destinazione del gioco. Nella stessa area sorge anche il Sacrario di Taro Nihi: utilizzatelo come punto di riferimento e proseguite ad ovest, fino ad arrivare in un boschetto dominato da un enorme bocciolo di fiore. Avvicinatevi alla pianta, pagate il pegno e vedrete comparire la Fata Cotera.



Fata Radiosa Mija

Mija si trova in una zona molto frequentata, situata a nord del villaggio degli Zora, a Est di Goron e a sud del lago di Akkala. La Fata è nascosta ai bordi della strada che conduce al centro di ricerca di Akkala. Cercate il sacrario di Dahi Shiino e, da lì, vi basterà volgere lo sguardo a nord-est per scorgere il bozzolo di fiore tra gli alberi. Pagate il pegno e vedrete comparire Mija.



Fata Radiosa Kaysa

La Fata Radiosa Kaysa è nascosta nella parte occidentale di Hyrule, tra le montagne rocciose che costeggiano la Gola Vapone. Per scovare la creatura, dovrete dapprima trovare una speciale fontana, situata dietro al Monte Becciacca. Qui scorgerete il bozzolo. Pagate il solito pegno e vedrete comparire Kaysa.



Fata Radiosa Tera

La Fata Radiosa Tera si nasconde nell’inospitale deserto Gerudo. Per raggiungerla, vi consigliamo di catturare una foca delle sabbie presso l’omonima cittadina e dirigervi quindi verso sud-ovest. Dopo essere arrivati in un’area colma di nemici a guardia di giganteschi teschi, dovrete proseguire verso sud. Troverete un teschio che custodisce il bozzolo dell’ultima fata, nonché un sacrario. Pagate il pegno e vedrete comparire Tera.