The Legend of Zelda Breath of the Wild: Guida ai Frammenti di Stelle

offre ai giocatori la possibilità di potenziare il proprio equipaggiamento tramite l’impiego di alcuni speciali materiali, tra cui i. Tali oggetti sono tuttavia piuttosto difficili da scovare e raccogliere in grandi quantità, poiché legati ad apparizioni del tutto casuali.

In questa guida troverete perciò alcuni utili consigli che vi aiuteranno a massimizzare la vostra raccolta, assieme a diverse indicazioni riguardanti il loro utilizzo.

Come anticipato in apertura, i Frammenti di Stelle possono essere utilizzati per migliorare le statistiche di armi ed armature presenti nel gioco. Di seguito troverete dunque un elenco dell’equipaggiamento potenziabile nel corso della vostra avventura, assieme al numero di Frammenti richiesti per ciascun upgrade del manufatto. Gli oggetti naturalmente disponibili nel gioco richiederanno 11 Frammenti di Stelle per essere potenziati, mentre gli oggetti legati ai set Amiibo ne richiederanno ben 153. Oggetti disponibili nel gioco: Orecchini di Topazio (2x), Tiara di Diamanti (2x), Collana di Rubini (2x), Anello di Zaffiri (2x), Schiniere Antico (3x).

Oggetti legati agli Amiibo: Cappello del Cielo (10x), Tunica del Cielo (10x), Pantaloni del Cielo (10x), Cappello del Tempo (10x), Tunica del Tempo (10x), Pantaloni del Tempo (10x), Cappello del Crepuscolo (10x), Tunica del Crepuscolo (10x), Pantaloni del Crepuscolo (10x), Cappello classico (1x), Tunica classica (1x), Pantaloni classici (1x), Cappello del Vento (10x), Tunica del Vento (10x), Pantaloni del Vento (10x), Cappello dell'Eroe (10x), Tunica dell'Eroe (10x), Pantaloni dell’Eroe (10x).

I Frammenti di Stelle sono generati dal violento impatto delle stelle cadenti con il suolo, perciò dovrete armarvi di pazienza e monitorare i vari movimenti nel cielo. Per agevolarvi nel compito potrete recarvi presso un’altura o, in alternativa, scalare una torre ed osservare con attenzione le stelle, fino ad avvistare una stella cadente. Recatevi quindi presso il luogo dell’impatto con il terreno e raccogliete il Frammento di Stella generato dallo schianto. Potrete inoltre utilizzare i Frammenti di Stelle per preparare alcuni interessanti piatti. Vi consigliamo tuttavia di focalizzare la vostra attenzione sul potenziamento di armi e armature poiché, in tal modo, trarrete benefici maggiori.