The Legend of Zelda Breath of the Wild: la guida strategica è in produzione

Piggyback (editore di guide strategiche e pubblicazioni legate al mondo dei videogiochi) ha pubblicato un Tweet nel quale afferma di essere al lavoro su "", chiaro riferimento a The Legend of Zelda, come si può intuire dall'immagine allegata al messaggio.

L'editore ha svelato quindi l'esistenza della guida strategica di The Legend of Zelda Breath of the Wild, la quale sarà pubblicata presumibilmente in contemporanea con il gioco, atteso per un non meglio precisato periodo del 2017 su Nintendo Wii U e Switch. La finestra di lancio della nuova avventura di Link è ancora avvolta nel mistero, secondo alcune fonti il gioco uscirà durante l'estate del 2017.