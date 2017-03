The Legend of Zelda: Breath of the Wild in 4K su PC grazie all'emulatore CEMU

è disponibile da poco più di una settimana, ma grazie a, l'emulatore Wii U, è già stato possibile testare il titolo su PC facendolo girare in risoluzione 4K.

Come potete notare dal video che trovate in calce, il mondo di Breath of the Wild appare così ancora più vivo e ben dettagliato, ma è evidente come persistano pesanti problemi di performance: il framerate del gioco, infatti, si attesta a fatica sui 15fps. Come riporta PC Gamer, tuttavia, la causa principale delle scarse prestazioni non è da imputare all'aumento di risoluzione, in quanto Breath of the Wild è un titolo "CPU-centrico". È quindi possibile aspettarsi seri miglioramenti in questo senso in futuro, anche se, come specificato da Exzap, sviluppatore dell'emulatore, potrebbero volerci anche degli anni prima di raggiungere la soglia stabile dei 30fps.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile per Nintendo Switch e Wii U. La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'emulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma.