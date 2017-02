The Legend of Zelda Breath of the Wild: l'unboxing della Limited Edition a cura di Eiji Aonuma

ha pubblicato uno speciale video unboxing della ricchissima Limited Edition di, aperta per l'occasione da Eiji Aonuma, il quale ci mostra nel dettaglio tutti i contenuti della confezione.

The Legend of Zelda Breath of the Wild Limited Edition include una copia del gioco, CD con la colonna sonora e una statua della Master Sword, il tutto racchiuso in una pregiata confezione premium. Ricordiamo che Zelda Breath of the Wild sarà disponibile (anche in versione Standard) dal 3 marzo su Wii U e Nintendo Switch.