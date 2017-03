The Legend of Zelda Breath of the Wild: la mappa con la posizione dei Santuari

presenta un numero limitato di dungeon da esplorare ma, in compenso, offre bencolmi di oggetti piuttosto utili per il protagonista. Ecco una mappa con la posizione di ogni santuario e alcuni consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra avventura nel regno di Hyrule.

La mappa riportata in calce alla guida, realizzata da Press Start, indica l’esatta posizione di ciascun santuario presente nel mondo di gioco. Queste location vi permettono di effettuare viaggi rapidi tra i diversi punti della mappa e, in alcuni casi, offrono delle laute ricompense da equipaggiare o rivendere in cambio di una discreta quantità di Rupie.

Ad ogni santuario potrete inoltre ottenere un Emblema del Trionfo risolvendo i puzzle contenuti al suo interno. Ogni quattro emblemi otterrete in cambio un cuore che vi aumenterà la vita o, in alternativa, un porta-vigore, che potenzierà il vigore di Link. Vi lasciamo ora alla mappa dei 120 santuari sparsi per il regno di Hyrule. Vi ricordiamo che su Everyeye trovate inoltre la guida alle Fate Radiose ed alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere molte Rupie rapidamente.