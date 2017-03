The Legend of Zelda Breath of the Wild: la mappa intera trapela in rete

Siamo ormai alle ultime ore di attesa per l'uscita di, in concomitanza con l'arrivo della nuova console Nintendo Switch, e come spesso accade in questi casi, in rete stanno iniziando a diffondersi diversi dettagli sul gioco, provenienti da coloro che ci stanno giocando in anteprima.

Tra queste informazioni, troviamo anche la mappa completa e dettagliata del gioco, pubblicata da un utente di GameFAQ, che abbiamo riportato in calce alla notizia. Naturalmente, se preferite evitare qualsiasi anticipazione in merito a questo argomento, vi invitiamo a non proseguire oltre nella lettura.

Indubbiamente, la mappa di Breath of the Wild appare gigantesca, e più vasta rispetto a quella degli scorsi capitoli della serie. Su GameFAQ potete anche osservare l'immagine ad una risoluzione maggiore.

The Legend of Zelda Breath of the Wild sarà disponibile a partire da venerdì 3 marzo, su Nintendo Switch e WiiU.