The Legend of Zelda Breath of the Wild: Miyamoto ci parla della narrativa

"Mr Aonuma e il suo team hanno creato un titolo in cui il giocatore non gioca la storia, ma vive in prima persona l'avventura, e penso che abbiano scoperto un modo unico per trovare un equilibrio fra la trama e il fatto che sia l'utente a vivere l'avventura. Non è che non mi piacciano le storie o che ne stia negando l'importanza. Penso che sia importante che una storia rimanga impressa nella mente dei giocatori dopo i titoli di coda. Quello che è complicato, è ridurre il tempo di gioco per illustrare una storia che è stata già definita.

Secondo me la cosa importante, specialmente nella serie di Zelda, è che le persone abbiano la possibilità di rifletterci autonomamente, e vivere così davvero la storia. Penso che questa sia la sfida che abbiamo provato a superare in tutti i The Legend of Zelda. E anche in questo capitolo, mentre giocherete, comincerete in un certo senso a scavare nella narrativa e scoprire la storia che fa da sfondo.

Penso che in Breath of the Wild non venga alterato l'equilibrio stabilito nei precedenti capitoli. Volevamo sviluppare un gioco in cui, alla fine dei conti, l'esperienza personale è la storia, e penso che ci siamo riusciti. Ognuno può approcciarsi in maniera differente e prendere strade diverse. Il tempo necessario per completarlo può variare profondamente".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U. Recentemente sono state condivise nuove informazioni sulla timeline e sui i dungeon.