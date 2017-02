The Legend of Zelda: Breath of the Wild: nessuna installazione su Switch

Stando a quanto riportato dalla testata di Polygon, The Legend of Zelda: Breath of The Wild non richiederà nessuna installazione aggiuntiva su Nintendo Switch. Basterà infatti inserire la cartuccia di gioco all’interno della console per cominciare immediatamente la nuova avventura di Link.

Nonostante questa caratteristiche fosse stata preannunciata da molti, fino ad ora non era ancora giunta conferma ufficiale. La notizia mitiga in parte le preoccupazioni riguardo alla limitata quantità di memoria di Nintendo Switch - solo 32 GB - che, tuttavia, costringerà i giocatori interessati al Digital Delivery ad acquistare una scheda di memoria per espandere la capacità della console. Una copia digitale di Dragon Quest Heroes 1 & 2, ad esempio, avrà una mole di dati maggiore di quella messa a disposizione dalla nuova ibrida della grande N.

Confermata invece l’installazione obbligatoria su Wii U, dove The Legend of Zelda: Breath of The Wild arriverà in contemporanea con la versione per Nintendo Switch il 3 marzo.