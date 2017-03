The Legend of Zelda Breath of the Wild: Nintendo è favorevole agli speedrunner

Sin dal suo lancio,ha catturato l'attenzione di molti speedrunner che si sono cimentati nell'affrontare il mastodontico titolo open world cercando di terminare l'avventura nel minor tempo possibile, e riuscendo a segnare subito i primi record

Alcuni potrebbero pensare che Nintendo possa non apprezzare questo modo di giocare, essendo messi in secondo piano molteplici aspetti su cui gli sviluppatori hanno riversato tutta la loro passione ed il loro lavoro. Non è questo il caso, però, come affermato dallo stesso director di Breath of the Wild, Hidemaro Fujibayashi. "Siamo davvero entusiasti di vedere dei giocatori in grado di intuire cose che nemmeno noi abbiamo mai notato. Anche se compi azioni inaspettate, non si tratta qui di bug, ma fa tutto parte delle meccaniche e della logica di gioco".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Wii U e Switch.