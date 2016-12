The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Nintendo pubblica una nuova immagine

Mantenendo fede alla promessa di esplorare i paesaggi di Hyrule, Nintendo ha condiviso sulla sua pagina facebook un nuovo screenshot dedicato all’attesissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in arrivo nel 2017 su Wii U e Nintendo Switch.

In questa nuova immagine, è possibile apprezzare una suggestiva ambientazione innevata, con Link intento a scaldarsi vicino ad un fuoco posto a fianco di quello che pare essere un piccolo accampamento. La compagnia di Kyoto ha recentemente augurato a tutti buone feste proprio per mezzo di un video che vedeva protagonista l’eroe del tempo, intento a scendere da una montagna utilizzando il suo scudo come snowboard.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è atteso nel 2017 in contemporanea su console Wii U e Nintendo Switch.