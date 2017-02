The Legend of Zelda Breath of the Wild: nuovi dettagli sui dungeon

I responsabili di GameInformer hanno avuto modo di provare nuovamente, attesissimo titolo in arrivo su Nintendo Switch e Wii U il 3 marzo. Stando a quanto emerso dalla prova, sembrerebbe che i dungeon di questo nuovo capitolo si discosteranno rispetto al passato in molteplici aspetti.

Una delle differenze sostanziali, consisterà nel non avere più la necessità di ottenere, e quindi utilizzare un singolo e speciale oggetto per sconfiggere i boss presenti all'interno dei dungeon. Il giocatore sarà invece chiamato a destreggiarsi con le normali armi di cui si troverà in possesso.

Inoltre, la Bussola, elemento che ha aiutato Link ad orientarsi nei dungeon sin dal primo capitolo della serie, è stato ora rimosso. Stando alle parole di GameInformer, infine, sembrerebbe che i dungeon si presentino in dimensioni più modeste rispetto a quanto visto nei precedenti capitoli; tuttavia, non è possibile avere una visione totalmente chiara al riguardo in base ad una singola prova.

Ricordiamo inoltre che in Breath of the Wild saranno presenti i Santuari, ossia dei mini-dungeon in cui sarà il puzzle solving a far da padrone del gameplay. A discapito delle dimensioni ridotte, i Santuari saranno numerosi, addirittura più di 100, come dichiarato da Nintendo stessa.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U.