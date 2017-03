The Legend of Zelda Breath of the Wild: nuovo video per la versione PC su CEMU

Poche settimane fa vi abbiamo parlato di un fan project dedicato ache si pone l'obiettivo di far girare la versione Wii U del gioco su PC tramite l'emulatore. Come segnalato da Tom's Hardware France, il progetto sembra aver fatto piccoli passi avanti e la build attuale risulta più stabile e funzionale.

Come potete vedere nel nuovo video pubblicato in calce alla notizia, il framerate è leggermente aumentato rispetto alla precedente versione e anche i combattimenti e la fisica sembrano funzionare a dovere, così come i poteri di Link. La build precedente girava a 15 fps su una configurazione dotata di processore Intel i7-4790K, scheda video NVIDIA GeForce GTX 780 e 8 GB di RAM, i progressi sono quindi decisamente evidenti.

Gli autori stanno continuando a lavorare sul progetto, è bene chiarire come non ci sia alcun fine commerciale dietro il loro lavoro, è comunque probabile che Nintendo possa intervenire per bloccare i lavori: per il momento la casa di Kyoto non si è espressa ma il team si dice pronto a uno stop in caso di esplicita richiesta da parte della società giapponese.

La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'emulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma.