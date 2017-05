The Legend of Zelda Breath of the Wild: la patch 1.2.0 migliora le prestazioni

All'inizio del mese di maggio, Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che ha aggiunto una delle feature più richiesta dai fan: la possibilità di impostare il parlato dei dialoghi in una delle diverse lingue disponibili in tutto il mondo.

Riguardo alle altre modifiche apportate, il changelog fornito dalla casa di Kyoto risultava piuttosto vago, ma oggi, grazie al canale YouTube Candyland, possiamo apprezzare i miglioramenti alle performance di gioco, e in particolare al framerate. Le immagini mostrano le versioni Wii U e Nintendo Switch affiancate, e si può notare come in alcune zone di gioco come nell'Altopiano delle Origini il framerate risulti decisamente più stabile, fino a raggiungere quasi i 30fps stabili sulla nuova ibrida della grande N.

La compagnia giapponese continua dunque a perfezionare il suo capolavoro, e il producer Eiji Aonuma ha promesso che il futuro della serie The Legend of Zelda riserverà grandi sorprese.