The Legend of Zelda: Breath of the Wild peserà 13.4GB

Quest’oggi è stato confermato che le dimensione del download di The Legend of Zelda: Breath of the Wild saranno di 13.4GB. Sebbene non sembrino molti, nell’economia della console corrispondono a quasi la metà dei 32GB di spazio totale disponibile.

Considerando che parte della memoria interna sarà occupata dal sistema operativo, la nuova avventura di Link lascerà i neo acquirenti di Switch con circa il 50% di memoria residua per ulteriori installazioni. Fortunatamente è stato confermato che i giocatori potranno contare su GB aggiuntivi tramite l’utilizzo di schede SD.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che godrà del doppiaggio in lingua italiana, sarà disponibile il 3 marzo assieme a Nintendo Switch.