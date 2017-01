Zelda Breath of the Wild per Switch: prime impressioni sulla demo giocabile

Tra i titoli presentati nella lineup di Nintendo, uno dei più interessanti è certamente. In occasione della presentazione tenuta questa mattina a Londra, la compagnia ha reso disponibile per i presenti all'evento una demo giocabile che mostra i primi venti minuti del gioco.

La demo permette al giocatore di controllare il personaggio dopo una brevissima introduzione. Link si risveglia immerso in una vasca all'interno di una sorta di caverna. Qui, ritrova un artefatto e trascinato da una voce guida all'esterno, dove si entra subito in contatto con la componente free roaming del gioco. L'eroe scopre di essere rimasto in stato dormiente all'interno della grotta per cento anni, durante i quali il male si è impossessato di Hyrule.



Fin da subito, è possibile arrampicarsi sugli alberi, scalare rocce, torri, e raggiungere qualsiasi luogo alla vista a patto che la stamina ce lo conceda, raccogliere risorse e cibo, e osservare la mappa di gioco, la quale è di dimensioni gigantesche. Sul lato tecnico, si notano delle migliorie rispetto alla versione per Wii U, sebbene ci siano ancora texture e alcuni rallentamenti sui quali lavorare. Nel complesso, il gioco appare gradevole, molto affascinante, permette di provare subito le novità e prendere confidenza con le meccaniche.

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarà disponibile dal prossimo 3 marzo, in concomitanza con il lancio di Nintendo Switch.