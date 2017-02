The Legend of Zelda Breath of the Wild protagonista di un panel alla GDC

sarà protagonista di un panel alla GDC di San Francisco: l'appuntamento è fissato per il primo marzo e vedrà la presenza di personalità come Hidemaro Fujibayashi (Game Director), Satoru Takizawa (Art Director) e Takuhiro Dohta (Direttore Tecnico).

I tre membri del team Nintendo parleranno del lungo processo di creazione e sviluppo di Breath of the Wild, un progetto che ha richiesto oltre quattro anni di lavoro e impiegato al suo picco circa 300 persone, alcune provenienti da altri team Nintendo come Monolith Soft. Al momento non sappiamo se il panel verrà trasmesso in streaming sul web, vi aggiorneremo in caso di novità.