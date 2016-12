The Legend of Zelda Breath of the Wild: pubblicata una nuova immagine

ha pubblicato oggi una nuova immagine di: lo screenshot mostra Link impegnato in un combattimento ravvicinato con un nemico robotico all'apparenza particolarmente aggressivo.

Nei giorni scorsi, Nintendo ha pubblicato anche due concept art di Link e nei prossimi giorni verranno condivisi anche nuovi screenshot. Un gustoso antipasto in attesa di scoprire la data di lancio del nuovo episodio della serie, che potrebbe essere svelata il 13 gennaio durante l'evento di presentazione di Switch. The Legend of Zelda Breath of the Wild è attualmente atteso per il 2017 su Wii U e Switch.