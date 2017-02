The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo 2017 su Nintendo Switch e Wii U. Negli scorsi giorni, Nintendo ha pubblicato ulteriori immagini e screenshot dell'atteso titolo.

"Questo concept art mostra l'entrata al Santuario delle Prove, collocato in varie località intorno alla terra di Hyrule. Al centro, vi è il simbolo dell'Occhio Sheikah", la breve descrizione fornita direttamente da Nintendo . Potete visionare l'immagine in calce alla notizia.

Per stemperare l'attesa dei fan,continua a diffondere nuovo materiale per. Di recente, la grande N ha pubblicato sui social network un nuovo concept art del gioco ritraente l'entrata al Santuario delle Prove.

