ha aggiornato il sito ufficiale giapponese di The Legend of Zelda Breath of the Wild pubblicando anche un nuovo trailer del gioco intitolato, che potete visualizzare in calce alla notizia.

Il filmato mostra Link impegnato in alcuni combattimenti e affronta anche il rapporto tra il protagonista dell'avventura e la Principessa Zelda. Nelle scorse ore, GameInformer USA ha rivelato tanti nuovi dettagli sul gioco, soffermandosi su vari aspetti del gameplay.

The Legend of Zelda Breath of the Wild sarà disponibile in contemporanea mondiale dal 3 marzo 2017 su Nintendo Switch e Wii U.