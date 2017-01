The Legend of Zelda Breath of the Wild ha richiesto quattro anni di lavoro

ha recentemente rivelato sulle pagine di Nintendo Today alcuni dettagli sullo sviluppo di: il gioco ha richiesto ben quattro anni di lavoro e al suo picco, lo sviluppo ha occupato circa 300 persone a tempo pieno.

Lo staff è stato più volte ampliato e il team principale è stato supportato da numerosi membri di altri team Nintendo che si sono uniti alla squadra di Aonuma per dare il loro contributo alla creazione del nuovo episodio di Zelda, uno dei titoli più importanti della storia di Nintendo. Un progetto dalle dimensioni insolite per la casa di Kyoto, rinviato più volte per essere certi di consegnare al pubblico un titolo perfetto sotto ogni aspetto.

The Legend of Zelda Breath of the Wild sarà disponibile dal 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U. Ricordiamo che da oggi i principali giochi di Zelda sono disponibili in offerta sul Nintendo eShop.