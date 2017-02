The Legend of Zelda Breath of the Wild: rotto il day one nei Paesi Bassi?

Secondo quanto riportato dal sito NWTV.nl, sembra che alcuni negozi dei Paesi Bassi abbiano già iniziato a vendere la versione Wii U di, in uscita il 3 marzo.

La notizia sembra essere confermata da una foto che sta circolando sul web, l'autore dello scatto fa sapere di aver acquistato questa mattina la sua copia presso il negozio Media Markt di Groninga. Al momento, la rottura del day one non sembra coinvolgere altri paesi europei e come detto in apertura riguarderebbe solamente l'edizione per Wii U e non quella per Switch.

The Legend of Zelda Breath of the Wild arriverà in Italia venerdì 3 marzo sulle due piattaforme citate, a partire dalo stesso giorno sarà possibile acquistare anche l'Expansion Pass sul Nintendo eShop.