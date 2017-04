ha pubblicato la patch 1.1.2 per: il changelog dell'aggiornamento parla di generali "migliorie all'esperienza di gioco", senza aggiungere ulteriori dettagli, non è chiaro quindi quali siano le novità di uesto update.

La precedente patch 1.1.1 ha migliorato il framerate in alcune situazioni, eliminando i rallentamenti e gli improvvisi cali che potevano verificarsi in alcune fasi del gioco. E' probabile che l'aggiornamento in questione risolva alcuni piccoli bug e migliori la stabilità generale del gioco.

The Legend of Zelda Breath of the Wild è disponibile dal 3 marzo scorso nei formati Nintendo Switch e Wii U.