The Legend of Zelda Breath of the Wild si aggiorna su Wii U e Switch

ha pubblicato l'aggiornamento 1.2.0 per le versioni Wii U e Switch di. L'update è ora disponibile per il download dal Nintendo eShop e risolve alcuni problemi tecnici non meglio specificati.

Oltre alla correzione di bug, la patch permette ora di selezionare una lingua a scelta per l'audio (tra tedesco, spagnolo, italiano e russo, giapponese, inglese, francese) e un idioma diverso per i sottotitoli. In questo modo sarà possibile giocare ad esempio con le voci in inglese e i testi in italiano, o in una qualsiasi delle altre lingue disponibili nel gioco.

Nintendo, inoltre, ha da poco rivelato i contenuti del primo DLC di The Legend of Zelda Breath of the Wild, in uscita durante l'estate e disponibile in esclusiva per i possessori dell'Expansion Pass.