The Legend of Zelda Breath of the Wild supporterà l'HD rumble su Switch

Secondo alcuni videogiocatori che hanno provato con mano il titolo, la versione Switch disupporterà l'HD rumble, un nuovo tipo di vibrazione del controller che trasmetterà un feeling molto più realistico e preciso.

La notizia arriva dall'utente Reddit iAmTheWalrus219, che ha inoltre confermato che sarà possibile mirare con l'arco sfruttando il giroscopio del Joy-Con. Ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarà disponibile a partire dal 3 marzo. Sulle pagine di Everyeye trovate l'unboxing della Master Edition, l'analisi dell'edizione Switch, il confronto con la versione Wii U e 25 minuti di gameplay in compagnia di Eiji Aonuma.