The Legend of Zelda Breath of the Wild: svelata la finestra di lancio dei DLC?

ha aggiornato la pagina dell'Expansion Pass disull'eShop, riportando la finestra di lancio (probabilmente indicativa) dei due DLC previsti fino a questo momento e in arrivo a fine anno.

Il primo pacchetto di contenuti sarà disponibile dal 31 agosto mentre il secondo dovrebbe essere scaricabile a partire dal 31 dicembre. Si tratta probabilmente di semplici date placeholder, che potrebbero però aver svelato il mese di arrivo delle due espansioni, in attesa di conoscere l'esatta data di lancio.

In precedenza, Nintendo ha comunicato che il primo DLC di The Legend of Zelda Breath of the Wild sarà disponibile a giugno mentre l'arrivo del secondo contenuto scaricabile è previsto per la Holiday Season, ovvero durante la prossima stagione natalizia.