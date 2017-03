The Legend of Zelda Breath of the Wild: test del framerate su Wii U e Switch

è tornata ad analizzare le versioni Switch e Wii U di, concentrandosi in particolar modo sul framerate del gioco. Per quanto riguarda l'edizione Switch, questa è stata provata sia in modalità dock che portatile.

Su Switch, i cali di framerate si verificano principalmente giocando sul TV e solamente nelle situazioni più concitate, mentre in modalità portatile i rallentamenti sono decisamente meno frequenti e il gioco appare nel complesso più stabile. Su Wii U invece il framerate sembra crollare fino a 20 fps durante le battaglie o nelle fasi con un maggior numero di personaggi o dettagli su schermo.

Potete vedere il confronto in calce alla notizia, ricordiamo che su Everyeye.it trovate la recensione di The Legend of Zelda Breath of the Wild e l'analisi della versione Wii U.