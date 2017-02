The Legend of Zelda: Breath of the Wild: un'immagine svela un NPC viandante

Attraverso la pagina Facebook dedicata a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo ha pubblicato una nuova immagine di gioco. Questa volta, il soggetto è un inedito NPC che viaggia a piedi accompagnato da un mulo da soma.

Purtroppo non sono stati diffusi ulteriori dettagli su questo personaggio, e non sappiamo se si tratti di una nuova comparsa o del ritorno di un volto noto. In data 14 febbraio, il producer della serie The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, ha annunciato che il Season Pass di Breath of the Wild, che permetterà di ottenere contenuti aggiuntivi - come nuovi dungeon e difficoltà di gioco - nel corso del 2017.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U.