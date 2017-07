The Legend of Zelda Breath of the Wild: una mod aggiunge la co-op su CEMU

Il modder Fooni sta attualmente lavorando su una mod per la versione emulata di: la mod in questione aggiungerà la modalità co-op, permettendo a due giocatori di collaborare per portare a termine l'avventura.

L'autore della mod fa sapere che i lavori dureranno almeno per altri dodici mesi, i risultati raggiunti fino a questo momento infatti non sono eccezionali e la mod risulta decisamente instabile. Fooni sta sviluppando la mod per la versione Wii U di The Legend of Zelda Breath of the Wild emulata tramite CEMU, non sappiamo però se riuscirà a portare a termine il suo progetto o se Nintendo interverrà per far cessare i lavori.

Nota Bene - La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'emulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.