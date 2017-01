The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà ufficialmente il 3 marzo

Nella parte conclusiva della presentazione di Switch, Nintendo ha confermato che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarà disponibile il 3 marzo come titolo di lancio della console. Originariamente previsto come esclusiva Wii U, la nuova avventura di Link ha subito diversi rinvii che l'hanno portata anche su Nintendo Switch.

È stato inoltre mostrato un nuovo video che si concentra sulla storia di gioco, dandoci un assaggio di quelle che saranno le ambientazioni, gli alleati e i nemici dell’attesissima esclusiva targata Nintendo. Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il prossimo 3 marzo, in concomitanza con Nintendo Switch.