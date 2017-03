The Legend of Zelda Breath of the Wild: versioni Switch e Wii U a confronto

Digital Foundry ha pubblicato un video comparativo che mette a confrontosu Wii U e Switch. Il testo è stato effettuato giocando sulla nuova piattaforma Nintendo sia con la console collegata alla Dock che in modalità portatile.

In modalità Dock, il gioco gira a 900p su Switch mentre su Wii U la risoluzione è sempre pari a 720p: in entrambi i casi la qualità dell'immagine è molto simile, tuttavia su entrambe le console si verificano sporadici cali e rallentamenti, con il framerate che nelle situazioni più concitate tende a calare fino al 20 fps.

Questo problema viene quasi totalmente arginato giocando in modalità portatile su Switch, in questo caso la risoluzione sarà di 720p, tuttavia il gioco appare più fluido e meno soggetto a cali di framerate. Ricordiamo che The Legend of Zelda Breath of the Wild è ora disponibile su entrambe le piattaforme citate, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.