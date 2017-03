The Legend of Zelda Breath of the Wild: Video Recensione della nuova avventura di Link

La più vasta avventura di Link si fa perdonare le incertezze tecniche grazie ad uno stile inimitabile, punto d'incontro tra il fantasy e il fantastico. Breath of the Wild è quindi un gioco sterminato, un’avventura senza limiti capace di emozionarci come solo un vero capolavoro è in grado di fare.

