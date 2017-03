esce domani nei negozi ma oggi sono arrivate le prime recensioni della nuova avventura di Link: recensioni decisamente positive, le principali testate internazionali hanno accolto in maniera decisamente calorosa il nuovo titolo della saga

Tra i vari voti troviamo quelli di Gamespot USA (10/10), EGM (9.5/10), Jeuxvideo.fr (20/20), Polygon (10/10), Destructoid (10/10), USGamer (5/5), The Guardian (5/5), GiantBomb (5/5), Shacknews (9/10), Nintendo Life (10/10), IGN.com (10/10), God is Geek (10/10).

Nel momento in cui scriviamo, il metascore della versione Switch è pari a 98/100. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Legend of Zelda Breath of the Wild.