The Legend of Zelda: Breath of the Wild avrà un finale alternativo

Come rivelato dal producer Eiji Aonuma durante una recente intervista,presenterà un finale alternativo al termine delle sue vicende narrative.

Come precisato da Aonuma, solo chi seguirà determinate strade riuscirà a sbloccare il finale non canonico. "È sbloccabile un finale alternativo, se si seguono certi criteri. Se compirete un paio di cose, potreste assistere ad un finale diverso", le sue parole.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è atteso il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U. Il producer Aonuma ha recentemente discusso di altri dettagli sul gioco, oltre ad aver mostrato nuovamente in azione il nuovo capitolo della storica saga targata Nintendo.