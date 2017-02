The Legend of Zelda: Eiji Aonuma stila la classifica dei suoi giochi preferiti

In vista dell'imminente lancio di, è stato chiesto addi elencare i suoi episodi preferiti della saga: detto fatto, il produttore giapponese ha stilato il podio dei suoi giochi preferiti di

Al primo posto troviamo The Legend of Zelda Phantom Hourglass: "E' un gioco molto divertente e onestamente piace molto anche a mia moglie. Con questo titolo ho proposto un nuovo stile di gioco e di fatto è il progetto che mi ha permesso di diventare un producer a tutti gli effetti. Sono sentimentalmente molto legato a Phantom Hourglass."

Il secondo posto è occupato da The Legend of Zelda Ocarina of Time: "Un progetto che ci ha permesso di creare uno Zelda in 3D, un mondo vivo e ancora oggi incredibilmente vasto."

L'ultimo gradino del podio è invece occupato da The Legend of Zelda Twilight Princess: "Un gioco enorme, mastodontico! Volevo provare a creare qualcosa di ancora più grande e meraviglioso di Ocarina of Time. Sono molto orgoglioso di Twilight Princess."

Aonuma indica poi The Legend of Zelda Tri Force Heroes come l'episodio della serie più sottovalutato. Siete d'accordo con le sue opinioni?