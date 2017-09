The Legend of Zelda Encyclopedia: Dark Horse annuncia l'edizione inglese

ha annunciato l'edizione occidentale di, l'enciclopedia definitiva dedicata alla saga. L'opera sarà divisa in tre volumi, disponibili dal mese di aprile 2018 al prezzo di 39,99 dollari.

Il primo volume (intitolato The Legend of Zelda Encyclopedia) è composto da 320 pagine e include interviste e retroscena sullo sviluppo. Il secondo volume (Hyrule Historia) include invece la storia della serie da da The Legend of Zelda per NES a The Legend of Zelda Twilight Princess mentre il terzo (Art & Artifacts) comprende artwork, schizzi e bozzetti.

Al momento non ci sono notizie riguardo il possibile arrivo di The Legend of Zelda Encyclopedia in Europa.