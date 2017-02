Zelda Breath of the Wild: fan indignati per gli spoiler dello spot giapponese

Nelle scorse ore, è stato trasmesso in Giappone uno speciale spot TV per promuovere l'uscita di, che ha lasciato l'amaro in bocca a molti fan occidentali: il trailer, infatti, include scene tratte dal gioco che contengono spoiler sulla trama e i personaggi.

Lo spot era un'esclusiva riservata al Giappone, tuttavia ciò non è bastato ad impedire che anche i fan occidentali potessero vederlo in rete; in aggiunta, il profilo Twitter di Nintendo of America ha pubblicato un'immagine tratta da quel filmato che ha fatto indignare molti utenti, che pur essendo intenzionati ad evitare anticipazioni, hanno visto lo scatto sulla bacheca del social.

Di seguito, in calce alla notizia, abbiamo riportato il tweet originale di Nintendo of America con l'immagine tratta dal trailer e il relativo filmato accusato.

ATTENZIONE: segnaliamo che entrambi contengono spoiler sul nuovo capitolo di The Legend of Zelda, consigliamo quindi a coloro che preferiscono non avere anticipazioni sul gioco di interrompere qui la lettura e non proseguire oltre.