The Legend of Zelda: giochi a sconto sul Nintendo eShop dal 26 gennaio

ha annunciato una serie di sconti speciali dedicati ai giochi della serie: dal 26 gennaio al 9 febbraio, tutti i possessori di un account MyNintendo potranno acquistare tantissimi titoli per Wii U e 3DS a prezzi fortemente ridotti.

Tra i giochi in promozione troviamo The Legend of Zelda A Link Between Worlds, The Legend of Zelda Tri Force Heroes, Hyrule Warriors Legends, The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, Zelda II The Adventure of Link, The Legend of Zelda Oracle of Seasons, The Legend of Zelda Twilight Princess HD, The Legend of Zelda Skyward Sword e The Legend of Zelda The Wind Waker HD, solamente per citarne alcuni. Per la lista completa dei giochi in offerta vi rimandiamo a questo indirizzo.