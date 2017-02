The Legend of Zelda: in arrivo nuove figurine amiibo a tema?

Stando a quanto è emerso in rete nelle ultime ore, sarebbe previsto il lancio di tre nuove figurine amiibo dedicate a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, almeno secondo quanto riportato da Source Gaming in un video pubblicato da poco su YouTube.

Indagando tra i file di The Legend of Zelda Breath of the Wild, infatti, Source Gaming avrebbe scoperto l'esistenza di nuovi amiibo, che sembrano essere legati alla serie di Zelda. In ogni caso, bisogna specificare che potrebbe trattarsi di semplici placeholder, al momento Nintendo non si è espressa ufficialmente sulla questione e non sappiamo quali potrebbero essere queste tre nuove figurine, né quando verranno lanciate sul mercato. Restiamo in attesa quindi di saperne di più e vi lasciamo al video riportato in calce alla notizia.