The Legend of Zelda: Nintendo svela il cognome di Ganondorf

In realtà il cognome di Ganon era già stato svelato in The Legend of Zelda A Link to the Past, nella versione americana del gioco il personaggio era infatti conosciuto come "Ganondorf Dragmire", riferimento poi eliminato nell'edizione giapponese ed europea.

Nei successivi episodi della serie The Legend of Zelda, il cognome di Ganondorf non è mai più stato citato dagli sviluppatori, la scheda ufficiale del personaggio sul sito di Zelda riporta invece anche questo particolare, evidentemente mai dimenticato da Nintendo.