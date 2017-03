The Legend of Zelda Ocarina of Time: in arrivo CD e vinile della sountrack live

Nella giornata di oggiha annunciato che a breve sarà pubblicata via digital download e CD una versione orchestrale della colonna sonora di The Legend of Zelda Ocarina of Time , intitolata

Questa speciale soundtrack sarà acquistabile a partire dal 27 marzo 2017, e dallo stesso giorno sarà disponibile su Spotify, l'azienda ha dato ufficialmente il via ai preordini su iTunes, iam8bit e Bandcamp e ha confermato l'arrivo in futuro dell'edizione in vinile. Ecco la lista dei 21 brani musicali inclusi, riarrangiati dal compositore Eric Buchholz: Hero of Time, The Man with Evil Eyes, Fateful Morning, Hyrule Field, Castle Town Market, Princess Zelda, Lon Lon Ranch, Dungeon Dwellers, The Legendary Blade, Seven Years, Sheik, Memories of the Forest, Feast for the Fire Dragon, Dark Waters, Village of the Shadows, Spirit of the Valley, Courage Wisdom and Light, Ganon's Tower, Great King of Evil, The Desecration of Power e Epilogue - End Credits. Potete ascoltare una piccola anteprima del concerto su soundcloud.